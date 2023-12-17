В Кривом Роге мужчина перевалился через балкон и повис на одежде

В Кривом Роге мужчина завис на балконе и не смог забраться обратно самостоятельно.

Местный житель, по предварительной информации, потерял равновесие и оказался в крайне неудобном положении.

К счастью, мужчина не упал, а зацепился одеждой за балкон.

Очевидцы произошедшего сразу вызвали в помощь пострадавшему бригаду спасателей.

Сотрудники ГСЧС с помощью стремянки сумели аккуратно спустить криворожца на землю.

Похоже, что ему удалось избежать серьезных травм.

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