В Кривом Роге мужчина перевалился через балкон и повис на одежде

Местный житель, по предварительной информации, потерял равновесие и оказался в крайне неудобном положении.
К счастью, мужчина не упал, а зацепился одеждой за балкон.
Очевидцы произошедшего сразу вызвали в помощь пострадавшему бригаду спасателей.
Сотрудники ГСЧС с помощью стремянки сумели аккуратно спустить криворожца на землю.
Похоже, что ему удалось избежать серьезных травм.
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