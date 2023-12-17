У Кривому Розі чоловік перевалився через балкон та повис на одежі

Місцевий мешканець за попередньою інформацією втратив рівновагу та опинився у вкрай незручному становищі.
На щастя, чоловік не впав, а зачепився одежею за балкон.
Очевидці події одразу викликали на допомогу постраждалому бригаду рятувальників.
Співробітники ДСНС за допомогою драбини зуміли акуратно спустити криворіжця на землю.
Схоже, що йому вдалось уникнути серйозних травм.
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