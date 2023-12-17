Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі чоловік перевалився через балкон та повис на одежі

Сьогодні 15:50
просмотров

У Кривому Розі чоловік завис на балконі, та не зміг забратися назад самостійно.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевалився через балкон та повис на одежі

Місцевий мешканець за попередньою інформацією втратив рівновагу та опинився у вкрай незручному становищі.

На щастя, чоловік не впав, а зачепився одежею за балкон. 

Очевидці події одразу викликали на допомогу постраждалому бригаду рятувальників.

Співробітники ДСНС за допомогою драбини зуміли акуратно спустити криворіжця на землю.

Схоже, що йому вдалось уникнути серйозних травм.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевалився через балкон та повис на одежіУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік перевалився через балкон та повис на одежіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи
Новини Дніпра
Сьогодні 16:38
У Дніпрі на ж/м “Західний” діти прикрасили ялинки новорічними прикрасами ручної роботи

У Дніпрі для дітей пройшла акція "Прикрась парк своїми руками".

Допоможіть знайти: у Кривому Розі розшукують 14-річну Діану Оспіщеву
Новини Дніпра
Сьогодні 14:46
Допоможіть знайти: у Кривому Розі розшукують 14-річну Діану Оспіщеву

У місті Кривий Ріг розшукують 14-річну Діану Оспіщеву.

На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки
Новини Дніпра
Сьогодні 11:29
На Дніпропетровщині віддадуть останню шану 21-річному воїну ЗСУ Вадиму Клішо, який загинув поблизу Білогорівки

Поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині загинув 21-річний молодший сержант…

У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ
Новини Дніпра
Сьогодні 10:35
У Дніпрі “замінували” ТЦ “Метро” на Запорізькому шосе та редакцію ЗМІ

У Дніпрі за минулу добу надійшло два повідомлення про мінування…

Наверх