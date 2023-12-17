Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Словаччині перекинувся автобус з України: в салоні було 53 пасажири, в тому числі діти

У Словаччині перекинувся автобус з України: в салоні було 53 пасажири, в тому числі діти

Сьогодні 12:39
просмотров

У Словаччині сьогодні зранку перекинувся український автобус.

Новости Днепра про У Словаччині перекинувся автобус з України: в салоні було 53 пасажири, в тому числі діти

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

На місце одразу прибули пожежники, медики та інші служби для надання допомоги постраждалим.

Близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня поблизу села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями, – сказано у повідомленні.

Усі постраждалі залишилися при свідомості. У них травми кінцівок та голови. 

За попередньою інформацією, серед 7 поранених є діти. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Словаччині перекинувся автобус з України: в салоні було 53 пасажири, в тому числі дітиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна
Новини Дніпра
Вчора 11:56
У Дніпрі поліція розшукує 13-річного Володимира Бірюкова та 11-річного Владислава Пузиріна

Двоє підлітків о сьомій ранку втекли з лікарні в Амур-Нижньодніпровському районі…

У Дніпрі через ДТП в годину пік паралізувало проспект Яворницького (ФОТО)
Новини Дніпра
15.12.2023 18:58
У Дніпрі через ДТП в годину пік паралізувало проспект Яворницького (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП кілометровий затор.

У Дніпрі на Запорізькому шосе через фуру та ДТП зібрався величезний затор
Новини Дніпра
15.12.2023 15:58
У Дніпрі на Запорізькому шосе через фуру та ДТП зібрався величезний затор

У Дніпрі через ДТП на Запорізькому шосе частково паралізований рух.

Відомого співака та бійця ЗСУ обікрали в потягу “Дніпро-Київ”
Новини Дніпра
15.12.2023 13:41
Відомого співака та бійця ЗСУ обікрали в потягу “Дніпро-Київ”

Відомий український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак, більш відомий як…

Наверх