У Словаччині перекинувся автобус з України: в салоні було 53 пасажири, в тому числі діти

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
На місце одразу прибули пожежники, медики та інші служби для надання допомоги постраждалим.
Близько восьмої ранку в неділю, 17 грудня поблизу села Даргов Требішівського району перекинувся автобус з України з 53 пасажирами та двома водіями, – сказано у повідомленні.
Усі постраждалі залишилися при свідомості. У них травми кінцівок та голови.
За попередньою інформацією, серед 7 поранених є діти.
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