Допоможіть знайти: у Кривому Розі розшукують 14-річну Діану Оспіщеву

Сьогодні вона пішла з дому у Довгинцівському районі та досі не виходить на зв’язок. Дівчина хворіє на епілепсію.
Діану вже розшукували 3 тижні тому, тоді її знайшли завдяки службовим собакам.
Прикмети: зріст 150-160 см, середньої статури, волосся русяве кучеряве, зібране у хвіст, очі блакитні, має дві маленькі родимки біля губ.
Була одягнена у білу куртку, сині джинси та коричневі черевики.
Якщо ви володієте відомостями про місцезнаходження дівчини, телефонуйте до поліції: 0961195830 або на 102.
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