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Допоможіть знайти: у Кривому Розі розшукують 14-річну Діану Оспіщеву

Сьогодні 14:46
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У місті Кривий Ріг розшукують 14-річну Діану Оспіщеву.

Новости Днепра про Допоможіть знайти: у Кривому Розі розшукують 14-річну Діану Оспіщеву

Сьогодні вона пішла з дому у Довгинцівському районі та досі не виходить на зв’язок. Дівчина хворіє на епілепсію.

Діану вже розшукували 3 тижні тому, тоді її знайшли завдяки службовим собакам. 

Прикмети: зріст 150-160 см, середньої статури, волосся русяве кучеряве, зібране у хвіст, очі блакитні, має дві маленькі родимки біля губ.

Була одягнена у білу куртку, сині джинси та коричневі черевики. 

Якщо ви володієте відомостями про місцезнаходження дівчини, телефонуйте до поліції: 0961195830 або на 102.

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