Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину, — Лысак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Страдали от вражеской артиллерии районный центр и Покровская сельская община, — заявил глава ОГА.
Люди не пострадали, погибших и травмированных нет. Последствия обстрела уточняют специальные службы.
В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.
Вчера враг целых 11 раз стрелял по Никопольщине, от обстрелов оккупантов пострадали трое мужчин.
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