Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину, — Лысак

Вчера враг целых 11 раз стрелял по Никопольщине, от обстрелов оккупантов пострадали трое мужчин.

В других общинах Днепропетровской области ночь прошла спокойно.

Люди не пострадали, погибших и травмированных нет. Последствия обстрела уточняют специальные службы.

Страдали от вражеской артиллерии районный центр и Покровская сельская община, — заявил глава ОГА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Кажется, что насекомое танцует под музыку.

Оккупанты снова обстреливали Никополь и ранили двух человек.

Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.

В Днепре за минувшие сутки поступило два сообщения о минировании…

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