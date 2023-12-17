Помогите найти: в Кривом Роге разыскивают 14-летнюю Диану Оспищеву

В городе Кривой Рог разыскивают 14-летнюю Диану Оспищеву.

Сегодня она ушла из дома в Долгинцевском районе и до сих пор не выходит на связь. Девушка болеет эпилепсией.

Диану уже разыскивали 3 недели назад, тогда ее нашли благодаря служебным собакам.

Приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы русые вьющиеся, собранные в хвост, глаза голубые, имеет две маленькие родинки у губ.

Одета в белую куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Если вы владеете сведениями о местонахождении девушки, звоните в полицию: 0961195830 или на 102.

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