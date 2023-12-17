В Днепре «заминировали» ТЦ «Метро» на Запорожском шоссе и редакцию СМИ

В Днепре за минувшие сутки поступило два сообщения о минировании объектов.

Об этом пишет официальный портал горсовета.

Неизвестные заявили о минировании станций метро, редакции «Днепр Оперативный», а также торговом центре.

Специалисты обследовали ТЦ «Метро Cash&Carry» на Запорожском шоссе, а также все станции метрополитена и здания редакции СМИ.

В течение суток обследовали 8 объектов. Никакие взрывные предметы не найдены.

Информация о минировании не подтвердилась.

Вчера в Днепре «минировали» редакции СМИ и здание УСБУ.

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