В Днепре «заминировали» ТЦ «Метро» на Запорожском шоссе и редакцию СМИ

Об этом пишет официальный портал горсовета.
Неизвестные заявили о минировании станций метро, редакции «Днепр Оперативный», а также торговом центре.
Специалисты обследовали ТЦ «Метро Cash&Carry» на Запорожском шоссе, а также все станции метрополитена и здания редакции СМИ.
В течение суток обследовали 8 объектов. Никакие взрывные предметы не найдены.
Информация о минировании не подтвердилась.
Вчера в Днепре «минировали» редакции СМИ и здание УСБУ.
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