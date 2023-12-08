У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова

У Дніпрі позбавлять звання "Почесний громадянин міста" Леоніда Брєжнева та Миколу Щолокова.

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованого 8 грудня на сайті міськради Дніпра.

Обидва діячі “Почесні громадяни міста Дніпропетровська” та відомі радянські політики. Раніше містяни публікували петицію, в якій закликали позбавити цього звання Брєжнєва. Тоді у міськраді заявили, що не можуть це зробити, адже по суті такого звання вже не існує, позаяк з 2017 року видатних постатей нашого міста називають “Почесними громадянами Дніпра”.

Щодо позбавлення звання “Почесний громадянин” Щолокова прохань не надходило. Але Микола Онисимович Щолоков – радянський державний діяч, міністр внутрішніх справ СРСР, генерал армії, член ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, тож теж підпадає під “викреслення” разом з Брєжнєвим.

Як йдеться у тексті проєкту рішення, обох діячів позбавлять цього звання врахувавши лист від Українського інституту нацпам’яті, який надав відповідну рекомендацію.

Варто зауважити, що спочатку за це рішення мають проголосувати депутати, а потім підписати міський голова.

Для довідки: Леонід Брєжнєв був “Почесним громадянином Дніпропетровська” з 1978 року. Це звання йому присвоїли за значний внесок в розбудову Дніпропетровська.

Брежнєв родом із Дніпродзержинська, нині – Кам’янське. Був Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР, учасником Великої Вітчизняної війни. У повоєнні роки очолював обласний та міський комітети Компартії України.

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