Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова

У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова

Сьогодні 20:10
просмотров

У Дніпрі позбавлять звання "Почесний громадянин міста" Леоніда Брєжнева та Миколу Щолокова.

Новости Днепра про У Дніпрі зі списку

Про це йдеться у проєкті рішення опублікованого 8 грудня на сайті міськради Дніпра. 

Обидва діячі “Почесні громадяни міста Дніпропетровська” та відомі радянські політики. Раніше містяни публікували петицію, в якій закликали позбавити цього звання Брєжнєва. Тоді у міськраді заявили, що не можуть це зробити, адже по суті такого звання вже не існує, позаяк з 2017 року видатних постатей нашого міста називають “Почесними громадянами Дніпра”. 

Щодо позбавлення звання “Почесний громадянин” Щолокова прохань не надходило. Але Микола Онисимович Щолоков – радянський державний діяч, міністр внутрішніх справ СРСР, генерал армії, член ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, тож теж підпадає під “викреслення” разом з Брєжнєвим. 

Як йдеться у тексті проєкту рішення, обох діячів позбавлять цього звання врахувавши лист від Українського інституту нацпам’яті, який надав відповідну рекомендацію. 

Варто зауважити, що спочатку за це рішення мають проголосувати депутати, а потім підписати міський голова. 

Новости Днепра про У Дніпрі зі списку

Для довідки: Леонід Брєжнєв був “Почесним громадянином Дніпропетровська” з 1978 року. Це звання йому присвоїли за значний внесок в розбудову Дніпропетровська.

Брежнєв родом із Дніпродзержинська, нині – Кам’янське. Був Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР, учасником Великої Вітчизняної війни. У повоєнні роки очолював обласний та міський комітети Компартії України.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі зі списку Українська Новости Днепра про У Дніпрі зі списку Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною
Новини Дніпра
Сьогодні 21:40
До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

На територію Дніпропетровщини заборонено завозити деякі вантажі з Бельгії.

Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією
Новини Дніпра
Сьогодні 21:08
Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

У Павлоградському районі під час ранкового ракетного обстрілу постраждав церковний…

У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 18:28
У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

У Дніпрі рятувальників покликали на пожежу якої не було.

Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн
Новини Дніпра
Сьогодні 17:57
Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Передноворічний сезон стартував у Дніпрі.

Наверх