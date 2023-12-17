В Днепропетровской области спасатели тушили пожар в доме: пострадал мужчина

Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 15:31 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Конжукова Домения города Павлоград.

На месте установили, что горит одноэтажный жилой дом.

В результате пожара пострадал мужчина, 1988 года рождения. От госпитализации пострадавший решил отказаться.

Огонь локализовали через несколько минут, пожар ликвидировали в 15:49.

На месте работали 12 спасателей и 3 единицы техники.

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