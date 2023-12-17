В Днепре среди бела дня двое мужчин украли канализационный люк (ВИДЕО)

В Днепре двое мужчин украли люк на улице Макарова.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Админы паблика сделали предположение, что люк понесли в ближайший пункт приема металлолома.

Гражданскую добросовестность никто во время кража не проявил, а двое мужчин спокойно пошли по своей дороге.

Кража люка может быть квалифицирована по ст.185 УКУ. Кроме того, ответственность несут и покупатели подобного «товара».

Если вы стали свидетелями противоправных действий, нужно немедленно сообщить об этом в полицию. Каждый год люди получают травмы из-за открытых колодцев.

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