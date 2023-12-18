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  • У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з’явитися надземний перехід

У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з’явитися надземний перехід

Сьогодні 10:33
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У Дніпрі на вулиці Королеви Єлизавети II хочуть побудувати надземний перехід.
Новости Днепра про У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з'явитися надземний перехід

фото умовне

Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міської ради.

Надземний перехід може з’явитися на вулиці Королеви Єлизавети II (раніше – Глінки). Переправу планують розмістити між вулицею Харківською та Коцюбинського. 

У документі йдеться, що будівництвом переходу займеться приватна компанія “АКТА”, яка має перед початком робіт узгодити проєкт та виконати всі вимоги. До прикладу, гранично допустима висота переходу – 17,1 метра та він має бути інклюзивним.

Термін дії дозволу на будівництво – 5 років. Втім поки що це тільки проєкт рішення, спочатку його мають підтримати депутати та підписати міський голова, тому коли мають розпочатися роботи не уточнюється. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з'явитися надземний перехід

На схемі показано, де саме планують розташувати перехід. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з'явитися надземний перехід

Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували перейменувати Катеринославський бульвар, а також ще понад 50 вулиць. Також у місті може з’явитися новий сквер, який хочуть назвати ім’ям полеглого воїна Дмитра Коцюбайла. А ось двох радянських діячів викреслять зі списку почесних громадян Дніпра. 

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Новости Днепра про У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з'явитися надземний перехідУкраїнська

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