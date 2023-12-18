У центрі Дніпра на вулиці Королеви Єлизавети II може з’явитися надземний перехід

У Дніпрі на вулиці Королеви Єлизавети II хочуть побудувати надземний перехід.

Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міської ради.

Надземний перехід може з’явитися на вулиці Королеви Єлизавети II (раніше – Глінки). Переправу планують розмістити між вулицею Харківською та Коцюбинського.

У документі йдеться, що будівництвом переходу займеться приватна компанія “АКТА”, яка має перед початком робіт узгодити проєкт та виконати всі вимоги. До прикладу, гранично допустима висота переходу – 17,1 метра та він має бути інклюзивним.

Термін дії дозволу на будівництво – 5 років. Втім поки що це тільки проєкт рішення, спочатку його мають підтримати депутати та підписати міський голова, тому коли мають розпочатися роботи не уточнюється.

На схемі показано, де саме планують розташувати перехід.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі пропонували перейменувати Катеринославський бульвар, а також ще понад 50 вулиць. Також у місті може з’явитися новий сквер, який хочуть назвати ім’ям полеглого воїна Дмитра Коцюбайла. А ось двох радянських діячів викреслять зі списку почесних громадян Дніпра.

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