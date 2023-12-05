У Дніпрі перейменують Катеринославський бульвар: яку назву пропонують

Мова йде про Катеринославський бульвар у самісінькому центрі Дніпра. Він з’єднує проспект Дмитра Яворницького та вулицю Шевченка. Бульвар відокремили від вулиці Виконкомівської ще у 2004 році і вирішили назвати на честь колишньої назви міста – Катеринослава. Наразі це відоме місце для зустрічей та прогулянок. Проте пішохідну вуличку, де розташовані магазини та ресторани планують перейменувати.
Скоро на карті замість Катеринославського з’явиться Кельнський бульвар. Про це йдеться в проєкті рішення, опублікованому на сайті міськради 5 грудня.
Нещодавно мер Борис Філатов зазначав, що у місті може з’явитися вулиця Кельнська, адже німецький Кельн – побратим Дніпра і його громада потужно допомагає нам під час війни, постачаючи комунальну техніку та пожежні машини.
Раніше вже пропонували змінити ім’я Катеринославського бульвару. Зокрема у соцмережах велися палкі дискусії на цю тему. Тоді його пропонували назвати на честь Павла Загребельного, Івана Сулими або просто Княжий.
Згодом Український центр історико-культурних стратегій та мешканці міста звернулися з офіційної пропозицією до міськради та запропонували перейменувати бульвар на честь Королеви Анни Ярославни – доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції.
Втім 5 грудня з’явився офіційний документ з новою попередньо затвердженою назвою для бульвару. Якщо це рішення підтримають депутати, то у самісінькому центрі Дніпра замість Катеринославського буде Кельнський бульвар.
Нагадаємо, також у Дніпрі можуть перейменувати ще 54 вулиці та провулки.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі розкрили плани на Новий Рік.
Таких телевізійних студій було виготовлено небагато - близько 200.
У Дніпрі збираються перейменувати ще 54 вулиці та провулки.
В Україні діє програма, в рамках якої громадяни, які не…