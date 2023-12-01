В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

4 декабря с 08:00 до 17:00 света не будет по адресу:

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

С понедельника в Днепре и области будут выключать свет.

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