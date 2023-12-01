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  • В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

Сегодня 18:07
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С понедельника в Днепре и области будут выключать свет.

Новости Днепра про В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и даты

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Днепр

4 декабря с 08:00 до 17:00 света не будет по адресу:

  • ул. Макарова: 27А.

6 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Академика Янгеля: 1, 3, 5;
  • ул. Новокрымская: 1Д, 2Б, 3А, 4А;
  • ул. Титова: 13, 17А.

Павлоград

7 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Промышленная: 1.

8 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Преображенская: 1.

Желтые Воды

4 декабря с 08:00 до 12:00:

  • ул. Авангардная: 26, 32А;
  • ул. Строителей: 6А, 8, 8А, 10-34 (четные);
  • ул. Ульянова: 1, 2А, 3, 4, 6;
  • ул. Новая: 1-13, 15, 17;
  • ул. Полевая: 1А, 2-12, 14;
  • ул. Рудная: 7, 9, 11;
  • ул. Счастливая: 1-17, 19.

С 08:00 до 16:00

  • ул. Богуна: 42-48 (четные);
  • ул. Казачьей Славы: 18, 23, 25.

С 09:00 до 15:00:

  • ул. Богуна: 81,83;
  • ул. Франко: 34-42 (четные).

С 12:30 до 17:00:

  • ул. Сентябрьская: 62-74 (четные);
  • ул. Победы: 1Б, 3Б, 5-23 (нечетные), 24-33;
  • ул. С. Федорченко: 25-31 (нечетные);
  • пер. Медовый: 1-5.

5 декабря с 08:00 до 12:00:

  • ул. Авангардная: 26, 32А;
  • ул. Строителей: 6А, 8-34 (четные);
  • ул. Ульянова: 1, 2А, 3, 4, 6;
  • ул. Новая: 1-13, 15, 17;
  • ул. Полевая: 1А, 2-12, 14;
  • ул. Рудная: 7, 9, 11;
  • ул. Счастливая: 1-17, 19;
  • ул. Казакова: 2, 5, 7;
  • ул. Центральная: 38.

С 08:00 до 16:00

  • ул. Авангардная: 57Д, 59, 63, 79-91 (нечетные), 92-99, 101-117 (нечетные);
  • ул. Богуна: 1Г, 68-92 (четные), 96, 105-119 (нечетные), 123-137 (нечетные);
  • ул. Волонтерская: 62;
  • ул. Героев Украины: 27-37 (нечетные), 38, 40;
  • ул. Героев Чернобыля: 18, 63-83 (нечетные);
  • ул. Франко: 7-13 (нечетные);
  • ул. Шевченко: 12А, 14-19, 21;
  • площадь Елочная: 1А;
  • пер. Азовский: 2, 6-24 (четные);
  • пер. Гастелло: 2-16 (четные), 17-31, 33-57 (нечетные);
  • пер. Энтузиастов: 2, 4, 6;
  • пер. Мариупольский: 2-24 (четные);
  • пер. Мирный: 1-33, 35, 36, 38-52 (четные);
  • пер. Молодежный: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;
  • пер. Приветливый: 1-30, 32-38 (четные);
  • пер. Старицкого: 17А, 18-58;
  • пер. А. Стовбы: 1, 2, 4, 6, 7;
  • разъезд Тищенко.

С 12:30 до 17:00:

  • ул. Строителей: 6А;
  • ул. Ульянова: 2-4, 6;
  • ул. Полевая: 1-11 (нечетные);
  • ул. Рудная: 7, 11;
  • ул. Счастливая: 1-17, 19;
  • ул. Промышленная: 7.

6 декабря с 08:00 до 12:00:

  • ул. Владимира Великого: 9, 13-27, 29Б, 31-49 (нечетные), 53, 55, 57;
  • ул. Осенняя: 1-5, 6А, 7-39 (нечетные), 43, 45А, 47-57 (нечетные);
  • пер. Краснокутский: 1, 2.

С 08:00 до 16:00

  • ул. Авангардная: 57Д, 59, 92, 94, 96, 98;
  • ул. Героев Украины: 27, 29, 31, 33А, 35, 37;
  • ул. Франко: 7, 9, 11, 13;
  • ул. Шевченко: 12А, 14-19, 21.

С 09:00 до 15:00:

  • бульвар Свободы 25,27,29;
  • ул. Первомайская: 11А, 30, 32, 34;
  • ул. Хмельницкого: 21А;
  • площадь Мира: 3, 5.

С 12:30 до 17:00:

  • ул. Владимира Великого: 9, 13, 15, 17, 19А, 21-29 (нечетные), 31А, 33-47 (нечетные);
  • пер. Краснокутский: 1, 2.

7 декабря с 08:00 до 17:00:

  • ул. Героев Чернобыля: 1-6;
  • ул. Заводская: 2, 9, 12-16, 19;
  • ул. Михаила Грушевского: 2Б;
  • ул. Заводская: 1/3.

С 08:30 до 16:30

  • ул. Авангардная: 144-176 (четные);
  • ул. Виноградная: 4-12 (четные);
  • ул. Героев Чернобыля: 61;
  • пер. Кобзаря: 26, 28, 30, 31-37 (нечетные).

В Криворожском районе

4 декабря с 09:00 до 17:00:

с. Надия:

  • ул. Зеленая: 77А.

с. Широкое:

  • ул. Барвинковая: 28, 29, 44, 45, 47, 48;
  • ул. Тенистая: 22, 25.

5 декабря с 09:00 до 17:00:

с. Вольное:

  • ул. Гагарина: 1-16, 17А, 18, 19А, 20А, 21А, 22, 23А, 24, 25, 26А, 27, 28;
  • ул. Космонавтов: 1-39, 40А, 41А, 42-44, 45А, 46, 47;
  • ул. Кузьмы Скрябина: 1-11, 12А, 14-20, 21А, 22-34;
  • ул. Независимости: 2-5, 7, 9, 11-18, 19А, 20, 21, 22А, 23, 24А, 25-36, 37А, 38-56, 58-64 (четные);
  • ул. Славянская: 1-22;
  • ул. Соборная: 1А, 2А, 3, 4А, 5-25, 27-31, 33;
  • пер. Дружбы: 1.

6 декабря с 09:00 до 17:00:

с. Надия:

  • ул. Лесная: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 32;
  • ул. Пушкина: 4;
  • ул. Тополиная: 23, 25, 26, 29;
  • ул. Каштановая: 2, 6;
  • ул. Школьная: 3.

С 12:30 до 17:00:

с. Полтаво-Боголюбовка:

  • ул. Степная: 1-3, 5-9, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78 (четные), 82-88 (четные), 92, 94, 96, 100-106 (четные), 110-118 (четные).

7 декабря с 09:00 до 17:00:

с. Надия:

  • ул. Лесная: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 32;
  • ул. Пушкина: 4;
  • ул. Тополиная: 23, 25, 26, 29;
  • ул. Каштановая: 2, 6;
  • ул. Школьная: 3.

8 декабря с 09:00 до 17:00:

с. Надия:

  • ул. Виноградная: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23;
  • ул. Вишневая: 1, 2, 4-7, 9, 11А, 12, 15, 16;
  • ул. Лесная: 23, 24, 29;
  • ул. Молодежная: 6;
  • ул. Тополиная: 2-5, 11;
  • ул. Центральная: 2, 5-11 (нечетные), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;
  • ул. Шевченко: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;
  • шоссе Кировоградское: 14, 119.

Подготовьтесь: заряжайте телефоны и повербанки!

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Новости Днепра про В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и датыУкраїнська Новости Днепра про В ЦЭК анонсировали отключение света в Днепре и области на следующей неделе: все адреса и датыРусский

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