Подвешивали на дереве: в Днепре в помощи нуждается котик с переломанными задними лапами

Историю котика, пострадавшего от жестокости людей, рассказала зооволонтер Ольга Уманчик.
Котика Дождика нашли в частном секторе. Бедося лежал посреди дороги и не мог передвигаться. Как оказалось позже, у него были сломаны обе задние лапки. Что именно случилось с котиком неизвестно, но он трясся от боли, а на конечностях виднелась срезанная кожа. Волонтер предполагает, что животное могли подвешивать за них на дереве.
Позвоночник и таз целы, поэтому при качественном лечении котик вернется к нормальной жизни. Дождик под наблюдением ветеринаров. Животное прооперировали, но впереди тяжелая реабилитация. На все процедуры нужно не менее 25 тысяч гривен.
Котик просит о помощи неравнодушных людей. Перечислить денежные средства можно по реквизитам ниже.
Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення “Благодійна допомога для котика Дощика”
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