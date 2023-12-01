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Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело

Сегодня 16:00
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Жителей Днепропетровской области призывают учитывать экологичность елок.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области призвали проверять елки на радиационную чистоту: в чем дело

Покупать прочипированные елки на официальных базарах нужно не только для того, чтобы не мучила совесть, но и чтобы они были безопасны. Как сообщили специалисты «Криворожского районного отдела ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ», в Украине могут продавать радиоактивные елки.

Из-за того, что часть лесов в результате аварии на Чернобыльской АЭС теперь загрязнена, на рынок иногда попадают «фонящие» елки. Черные лесорубы не сильно заботятся о санитарных нормах, поэтому часто посещают опасные зоны, чтобы набрать товара.

Более того, значительную часть елок, которые попадают в продажу, вырастили именно на севере Украины, где и наблюдается наибольшая загрязненность лесов радионуклидами.

Авария на Чернобыльской АЭС привела к радиоактивному загрязнению значительных площадей лесов разных природных зон Украины и лесные массивы задержали значительное количество радионуклидов. Прошло уже 35 лет после аварии. Но большое количество реализуемых на территории Украины хвойных деревьев выращивается именно на севере страны, — говорится в сообщении.

При покупке елки убедитесь, что она прошла радиационный контроль в аттестованных учреждениях. Хвойные деревья необходимо покупать только на официальных точках продаж при наличии соответствующих документов.

Если дерево чипировано – это гарантия его экологичности.

Напомним, ранее в Днепре анонсировали открытие 117 елочных базаров. Купить деревья можно также в лесхозах, где именно мы рассказывали ТУТ.

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