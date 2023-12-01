В ботсаду Днепра анонсировали рабочую субботу: когда и что можно будет увидеть

Там можно увидеть редкие растения и невероятные природные пейзажи.
Посетить ботсад можно в будни с 9:00 до 15:00. Но не у всех есть такая возможность, поэтому спасают рабочие субботы – ближайшая планируется 23 декабря.
Об этом сообщили на странице ботанического сада в Facebook.
Отмечается, что только в субботу можно посетить экспозиционную оранжерею – в другие дни она закрыта.
Производственная теплица работает. Здесь можно приобрести комнатные растения. Действуют зимние скидки. Экспозиционная оранжерея закрыта. Попасть туда можно только в дни рабочих суббот. Ближайшая планируется 23 декабря, — говорится в сообщении.
Также в сети опубликовали несколько зимних пейзажей ботсада:
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