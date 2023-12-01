У ЦЕК анонсували відключення світла у Дніпрі та області на наступному тижні: усі адреси та дати

З понеділка у Дніпрі та області будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Дніпро

4 грудня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресою:

вул. Макарова: 27А.

6 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Академіка Янгеля: 1, 3, 5;

вул. Новокримська: 1Д, 2Б, 3А, 4А;

вул. Титова: 13, 17А.

Павлоград

7 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Промислова: 1.

8 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Преображенська: 1.

Жовті Води

4 грудня з 08:00 до 12:00:

вул. Авангардна: 26, 32А;

вул. Будівельників: 6А, 8, 8А, 10-34 (парні);

вул. І. Ульянова: 1, 2А, 3, 4, 6;

вул. Нова: 1-13, 15, 17;

вул. Польова: 1А, 2-12, 14;

вул. Рудна: 7, 9, 11;

вул. Щаслива: 1-17, 19.

З 08:00 до 16:00:

вул. Богуна: 42-48 (парні);

вул. Козацької Слави: 18, 23, 25.

З 09:00 до 15:00:

вул. Богуна: 81,83;

вул. Франка: 34-42 (парні).

З 12:30 до 17:00:

вул. Вереснева: 62-74 (парні);

вул. Перемоги: 1Б, 3Б, 5-23 (непарні), 24-33;

вул. С. Федорченка: 25-31 (непарні);

пров. Медовий: 1-5.

5 грудня з 08:00 до 12:00:

вул. Авангардна: 26, 32А;

вул. Будівельників: 6А, 8-34 (парні);

вул. І. Ульянова: 1, 2А, 3, 4, 6;

вул. Нова: 1-13, 15, 17;

вул. Польова: 1А, 2-12, 14;

вул. Рудна: 7, 9, 11;

вул. Щаслива: 1-17, 19;

вул. Козакова: 2, 5, 7;

вул. Центральна: 38.

З 08:00 до 16:00:

вул. Авангардна: 57Д, 59, 63, 79-91 (непарні), 92-99, 101-117 (непарні);

вул. Богуна: 1Г, 68-92 (парні), 96, 105-119 (непарні), 123-137 (непарні);

вул. Волонтерська: 62;

вул. Героїв України: 27-37 (непарні), 38, 40;

вул. Героїв Чорнобиля: 18, 63-83 (непарні);

вул. Франка: 7-13 (непарні);

вул. Шевченка: 12А, 14-19, 21;

площа Ялинкова: 1А;

пров. Азовський: 2, 6-24 (парні);

пров. Гастелло: 2-16 (парні), 17-31, 33-57 (непарні);

пров. Ентузіастів: 2, 4, 6;

пров. Маріупольський: 2-24 (парні);

пров. Мирний: 1-33, 35, 36, 38-52 (парні);

пров. Молодіжний: 1-5, 6А, 7-13, 15-34;

пров. Привітний: 1-30, 32-38 (парні);

пров. Старицького: 17А, 18-58;

пров. Стовби: 1, 2, 4, 6, 7;

роз`їзд Тищенко.

З 12:30 до 17:00:

вул. Будівельників: 6А;

вул. І. Ульянова: 2-4, 6;

вул. Польова: 1-11 (непарні);

вул. Рудна: 7, 11;

вул. Щаслива: 1-17, 19;

вул. Промислова: 7.

6 грудня з 08:00 до 12:00:

вул. Володимира Великого: 9, 13-27, 29Б, 31-49 (непарні), 53, 55, 57;

вул. Осіння: 1-5, 6А, 7-39 (непарні), 43, 45А, 47-57 (непарні);

пров. Краснокутський: 1, 2.

З 08:00 до 16:00:

вул. Авангардна: 57Д, 59, 92, 94, 96, 98;

вул. Героїв України: 27, 29, 31, 33А, 35, 37;

вул. Франка: 7, 9, 11, 13;

вул. Шевченка: 12А, 14-19, 21.

З 09:00 до 15:00:

бульвар Свободи 25,27,29;

вул. Першотравнева: 11А, 30, 32, 34;

вул. Хмельницького: 21А;

площа Миру: 3, 5.

З 12:30 до 17:00:

вул. Володимира Великого: 9, 13, 15, 17, 19А, 21-29 (непарні), 31А, 33-47 (непарні);

пров. Краснокутський: 1, 2.

7 грудня з 08:00 до 17:00:

вул. Героїв Чорнобиля: 1-6;

вул. Заводська: 2, 9, 12-16, 19;

вул. Михайла Грушевського: 2Б;

вул. Заводська: 1/3.

З 08:30 до 16:30:

вул. Авангардна: 144-176 (парні);

вул. Виноградна: 4-12 (парні);

вул. Героїв Чорнобиля: 61;

пров. Кобзаря: 26, 28, 30, 31-37 (непарні).

У Криворізькому районі

4 грудня з 09:00 до 17:00:

с. НАДІЯ:

вул. Зелена: 77А.

с. ШИРОКЕ:

вул. Барвінкова: 28, 29, 44, 45, 47, 48;

вул. Тіниста: 22, 25.

5 грудня з 09:00 до 17:00:

с. ВІЛЬНЕ:

вул. Гагаріна: 1-16, 17А, 18, 19А, 20А, 21А, 22, 23А, 24, 25, 26А, 27, 28;

вул. Космонавтів: 1-39, 40А, 41А, 42-44, 45А, 46, 47;

вул. Кузьми Скрябіна: 1-11, 12А, 14-20, 21А, 22-34;

вул. Незалежності: 2-5, 7, 9, 11-18, 19А, 20, 21, 22А, 23, 24А, 25-36, 37А, 38-56, 58-64 (парні);

вул. Слов’янська: 1-22;

вул. Соборна: 1А, 2А, 3, 4А, 5-25, 27-31, 33;

пров. Дружби: 1.

6 грудня з 09:00 до 17:00:

с. НАДІЯ:

вул. Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 32;

вул. Пушкіна: 4;

вул. Тополина: 23, 25, 26, 29;

вул. Каштанова: 2, 6;

вул. Шкільна: 3.

З 12:30 до 17:00:

с. ПОЛТАВО-БОГОЛЮБІВКА:

вул. Степова: 1-3, 5-9, 10А, 11-17, 19, 21-26, 29-35, 38, 40, 42-58, 60-78 (парні), 82-88 (парні), 92, 94, 96, 100-106 (парні), 110-118 (парні).

7 грудня з 09:00 до 17:00:

с. НАДІЯ:

вул. Лісна: 5, 7, 8, 10, 12, 13, 32;

вул. Пушкіна: 4;

вул. Тополина: 23, 25, 26, 29;

вул. Каштанова: 2, 6;

вул. Шкільна: 3.

8 грудня з 09:00 до 17:00:

с. НАДІЯ:

вул. Виноградна: 6, 7, 9, 10, 12, 19, 21, 22, 23;

вул. Вишнева: 1, 2, 4-7, 9, 11А, 12, 15, 16;

вул. Лісна: 23, 24, 29;

вул. Молодіжна: 6;

вул. Тополина: 2-5, 11;

вул. Центральна: 2, 5-11 (непарні), 12, 15, 21, 24, 29, 30, 32;

вул. Шевченка: 3, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 21;

шосе Кіровоградське: 14, 119.

Підготуйтеся: заряджайте телефони та повербанки!

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