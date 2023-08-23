В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

Сегодня в троллейбусе Днепра заметили очень необычного пассажира – несколькометрового питона.
Видео опубликовали в соцсети.
На кадрах видно, что любопытная змея, находясь на руках у хозяина, спокойно смотрит в окно – другие пассажиры ее не интересуют.
А вот днепряне от увиденного были в шоке, ведь не каждый день встретишь такого попутчика.
Отметим, питон и его хозяин ехали в троллейбусе, который курсирует по Набережной Победы – какой именно маршрут, неизвестно.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе среди сквера встретили огромного питона (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге…
Злоумышленника задержали.
В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.
Прилегающие к центру кварталы в Днепре долгое время были застроены небольшими старинными домами времен Екатеринослава. В таких зданиях были обустроены коммунальные квартиры. Жильцы квартир изменили фасады многих домов до неузнаваемости – пристраивая к ним балконы, веранды, меняя цвет наружных стен.…
В Днепре судили священника, который смеялся над украинскими верующими.
Присмотритесь к фото! Может, вы видели этого мужчину!
У россиян неудача за неудачей.
Сегодня, 23 августа, на улице Панаса Мирного в Кривом Роге произошла ужасная авария.
В Новомосковске местные власти объяснили, зачем заказали тендер на монтаж сцены за почти 2 миллиона гривен.
Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы ее обойти за день – нужно запастись силами. Тут можно посмотреть не только на экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание, а также…
Сегодня, 23 августа, россияне нанесли удар дроном по городу Ромны в Сумской области. Полностью разрушена школа.
В Днепре готовят ботсад ДНУ к новому осеннему сезону.
В Кривом Роге мужчина обокрал торговый центр "МЕТРО" и украл годовой запас дезодорантов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!