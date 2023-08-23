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  • В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

Сегодня 17:55
просмотров

Неожиданно!

Новости Днепра про В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)

Сегодня в троллейбусе Днепра заметили очень необычного пассажира – несколькометрового питона.

Видео опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что любопытная змея, находясь на руках у хозяина, спокойно смотрит в окно – другие пассажиры ее не интересуют.

А вот днепряне от увиденного были в шоке, ведь не каждый день встретишь такого попутчика.

Отметим, питон и его хозяин ехали в троллейбусе, который курсирует по Набережной Победы – какой именно маршрут, неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Победе среди сквера встретили огромного питона (ФОТО).

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Новости Днепра про В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В троллейбусе Днепра заметили необычного пассажира: горожане в шоке (ВИДЕО)Русский

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