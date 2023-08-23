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  • У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)

У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)

Сьогодні 17:55
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Несподівано!

Новости Днепра про У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)

Сьогодні у тролейбусі Дніпра помітили дуже незвичайного пасажира – кількаметрового пітона.

Відео опублікували у соцмережі.

На кадрах видно, що допитлива змія, перебуваючи на руках господаря, спокійно дивиться у вікно – інші пасажири її не цікавлять.

А от дніпряни від побаченого були в шоці, адже не кожного дня зустрінеш такого попутчика.

Зазначимо, пітон та його господар їхали тролейбусом, який курсує по Набережній Перемоги – який саме маршрут, невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО).

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Новости Днепра про У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)Русский

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