У тролейбусі Дніпра помітили незвичайного пасажира: містяни в шоці (ВІДЕО)

Сьогодні у тролейбусі Дніпра помітили дуже незвичайного пасажира – кількаметрового пітона.
Відео опублікували у соцмережі.
На кадрах видно, що допитлива змія, перебуваючи на руках господаря, спокійно дивиться у вікно – інші пасажири її не цікавлять.
А от дніпряни від побаченого були в шоці, адже не кожного дня зустрінеш такого попутчика.
Зазначимо, пітон та його господар їхали тролейбусом, який курсує по Набережній Перемоги – який саме маршрут, невідомо.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі на Перемозі посеред скверу зустріли величезного пітона (ФОТО).
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Александра Лучка
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