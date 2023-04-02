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В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

Сегодня 15:54
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В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.

Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

Сегодня, 2 апреля, около 04:00 оккупанты прицельно обстреляли автомобиль-молоковоз, двигавшийся по дороге в с. Бунякино Новослободской территориальной громады Конотопского района.

От полученных ранений водитель и пассажир погибли.

Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшие

Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отмечается, что после надлежащей фиксации последствий обстрела и изъятия доказательств материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ.

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшиеУкраїнська Новости Днепра про В Сумской области оккупанты обстреляли молоковоз: есть погибшиеРусский

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