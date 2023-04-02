1 апреля в Днепре на свет появилось 12 детей: жизнь побеждает

За минувшие сутки в Днепре на свет появилось 12 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Из них 6 девочек и 6 мальчиков. Двух младенцев родили женщины-переселенки.
Поздравляем мам и их детей и желаем им здоровья и мира!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зафиксирован новый рекордный бейби-бум.
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