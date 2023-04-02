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1 апреля в Днепре на свет появилось 12 детей: жизнь побеждает

Сегодня 13:04
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Жизнь обязательно победит!

Новости Днепра про 1 апреля в Днепре на свет появилось 12 детей: жизнь побеждает

За минувшие сутки в Днепре на свет появилось 12 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Из них 6 девочек и 6 мальчиков. Двух младенцев родили женщины-переселенки. 

Поздравляем мам и их детей и желаем им здоровья и мира!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зафиксирован новый рекордный бейби-бум.

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