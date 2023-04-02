На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО) .

В прошлом году сакуры цвели позже.

Но несмотря на это, на Набережной Победы расцветают десятки сакур.

Конец марта и первые дни апреля не радуют горожан теплой погодой и солнышком.

Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека В субботу, 1 апреля, в 23:26 на линию «101» сообщили о том, что в поселке Сурско-Михайловка Renault упал с моста и перевернулся на бок. 0 просмотров

Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца. 0 просмотров

«Решил пройтись по базарам, а закончилось все ремонтом двух городских дорог»: Филатов рассказал об обращении днепрян Мэр Днепра Борис Филатов признался, что ему довольно проблематично появляться в людных местах, ведь там к нему сразу обращаются днепряне со своими "заказами". Впрочем, городской голова полностью понимает порывы земляков. Именно поэтому пытается выполнять все просьбы, например Ирины с "Нагорки"… просмотров