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На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Сегодня 12:13
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Очень красиво!

Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Конец марта и первые дни апреля не радуют горожан теплой погодой и солнышком.

Но несмотря на это, на Набережной Победы расцветают десятки сакур.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Аллея сакур находится возле сквера «Прибрежный».

Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

В прошлом году сакуры цвели позже.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО).

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Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)Русский

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