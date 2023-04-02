На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

Конец марта и первые дни апреля не радуют горожан теплой погодой и солнышком.
Но несмотря на это, на Набережной Победы расцветают десятки сакур.
Об этом сообщает Dnepr.info.
Аллея сакур находится возле сквера «Прибрежный».
В прошлом году сакуры цвели позже.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на бульваре Славы цветет калина Фаррера (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 2 апреля, многие жители Днепра остались без воды.
В субботу вечером некоторым жителям Днепра снизили давление подачи воды.
Важная информация!
"Минеры" никак не успокоятся.
В воскресенье, 2 апреля, многие жители Днепра остались без воды.
В субботу, 1 апреля, в 23:26 на линию «101» сообщили о том, что в поселке Сурско-Михайловка Renault упал с моста и перевернулся на бок.
В субботу вечером некоторым жителям Днепра снизили давление подачи воды.
Важная информация!
"Минеры" никак не успокоятся.
Захватите с собой зонт!
Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Мэр Днепра Борис Филатов признался, что ему довольно проблематично появляться в людных местах, ведь там к нему сразу обращаются днепряне со своими "заказами". Впрочем, городской голова полностью понимает порывы земляков. Именно поэтому пытается выполнять все просьбы, например Ирины с "Нагорки"…
В субботу, 1 апреля, в Каменском перевернулась фура. Свидетели сообщают, что на месте ДТП стоит сильная вонь.
В субботу, 1 апреля, стало известно о гибели легендарного украинского бойца Даниила Ляшука, более известного под позывным "Моджахед". Предварительно, трагедия произошла сегодня утром на Бахмутском направлении. Защитника должны похоронить в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!