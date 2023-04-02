В Днепре на Алана Шепарда горела квартира: пострадала женщина

Сегодня, 2 апреля, в 11:39 на линию «101» сообщили о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме по улице Алана Шепарда.
На место оперативно прибыли спасатели. Там они установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар локализовали в 11:54 и ликвидировали в 12:01. Огонь повредил домашнее имущество на площади 15 кв. м.
К сожалению, в результате задымления 44-летняя женщина, проживающая в квартире на третьем этаже, получила отравление продуктами горения. Ее осмотрели медики, но пострадавшая от госпитализации отказалась.
К тушению возгорания привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура.
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