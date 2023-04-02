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У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінка

Сьогодні 16:11
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Дим заполонив увесь під'їзд.

Новости Днепра про У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінка

Сьогодні, 2 квітня, об 11:39 на лінію «101» повідомили про займання квартири у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Алана Шепарда.

На місце оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що займання сталося в однокімнатній квартирі на першому поверсі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізували об 11:54 та ліквідували о 12:01. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінка

Новости Днепра про У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінка

На жаль, внаслідок задимлення 44-річна жінка, яка мешкає у квартирі на третьому поверсі, отримала отруєння продуктами горіння. Її оглянули медики, але постраждала від госпіталізації відмовилася.

До гасіння загорання залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському посеред дороги палала фура.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Алана Шепарда горіла квартира: постраждала жінкаУкраїнська

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