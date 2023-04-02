Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно выехали спасатели. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия, упал с мостика и перевернулся на бок.
До прибытия спасателей медики госпитализировали четырех пассажиров Renault. Водитель после осмотра отказался от госпитализации.
Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки отбуксировали поврежденный автомобиль на дорожное покрытие.
К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
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