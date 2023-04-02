Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

Сегодня 09:33
просмотров

В субботу, 1 апреля, в 23:26 на линию «101» сообщили о том, что в поселке Сурско-Михайловка Renault упал с моста и перевернулся на бок.

Новости Днепра про Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия, упал с мостика и перевернулся на бок.

До прибытия спасателей медики госпитализировали четырех пассажиров Renault. Водитель после осмотра отказался от госпитализации.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки отбуксировали поврежденный автомобиль на дорожное покрытие.

К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Новости Днепра про Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

Новости Днепра про Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Читайте также:

Новости Днепра про Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человекаУкраїнська Новости Днепра про Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человекаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Новомосковске двухлетний ребенок закрылся сам в квартире: пришлось вызывать спасателей
    Новости Днепра
    Вчера 16:46
    В Новомосковске двухлетний ребенок закрылся сам в квартире: пришлось вызывать спасателей

    В субботу, 1 апреля, в Новомосковске на улице Митягина ребенок…

    Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 14:43
    Столкнулись сразу 4 авто: на Сичеславской Набережной в Днепре большое ДТП (ФОТО)

    В субботу, 1 апреля, в Днепре на улице Сичеславская Набережная…

    В салоне нашли мертвого зайца: в Кривом Роге ночью водитель снес столб, разбил авто и сбежал
    Новости Днепра
    Вчера 13:19
    В салоне нашли мертвого зайца: в Кривом Роге ночью водитель снес столб, разбил авто и сбежал

    В Кривом Роге в Терновском районе города ночью 1 апреля…

    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой
    Новости Днепра
    31.03.2023 19:39
    На Днепропетровщине мужчина угрожал односельчанам гранатой

    У фигуранта изъяли гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2.

    Последние новости

    На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)
    На Набережной Победы расцветают десятки сакур (ФОТО)

    Очень красиво!

    Сегодня 12:13
    0
    просмотров
    Жилой массив и десятки улиц: где сегодня в Днепре нет воды
    Жилой массив и десятки улиц: где сегодня в Днепре нет воды

    В воскресенье, 2 апреля, многие жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 10:37
    0
    просмотров
    В Днепре снизили давление подачи воды некоторым жителям: что произошло и когда восстановят
    В Днепре снизили давление подачи воды некоторым жителям: что произошло и когда восстановят

    В субботу вечером некоторым жителям Днепра снизили давление подачи воды.

    Сегодня 09:14
    0
    просмотров
    Как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание движения
    Как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание движения

    Важная информация!

    Сегодня 08:53
    0
    просмотров
    В Днепре «заминировали» торговый центр и здание СБУ
    В Днепре «заминировали» торговый центр и здание СБУ

    "Минеры" никак не успокоятся.

    Сегодня 08:43
    0
    просмотров
    Погода на 2 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 2 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест
    Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест

    Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца.

    Вчера 21:47
    0
    просмотров
    «Решил пройтись по базарам, а закончилось все ремонтом двух городских дорог»: Филатов рассказал об обращении днепрян
    «Решил пройтись по базарам, а закончилось все ремонтом двух городских дорог»: Филатов рассказал об обращении днепрян

    Мэр Днепра Борис Филатов признался, что ему довольно проблематично появляться в людных местах, ведь там к нему сразу обращаются днепряне со своими "заказами". Впрочем, городской голова полностью понимает порывы земляков. Именно поэтому пытается выполнять все просьбы, например Ирины с "Нагорки"…

    Вчера 20:08
    просмотров
    Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)
    Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

    В субботу, 1 апреля, в Каменском перевернулась фура. Свидетели сообщают, что на месте ДТП стоит сильная вонь.

    Вчера 18:46
    просмотров
    Легендарный украинский воин Даниил «Моджахед» Ляшук, погибший под Бахмутом, будет похоронен в Днепре
    Легендарный украинский воин Даниил «Моджахед» Ляшук, погибший под Бахмутом, будет похоронен в Днепре

    В субботу, 1 апреля, стало известно о гибели легендарного украинского бойца Даниила Ляшука, более известного под позывным "Моджахед". Предварительно, трагедия произошла сегодня утром на Бахмутском направлении. Защитника должны похоронить в Днепре.

    Вчера 17:58
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх