Под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека

В субботу, 1 апреля, в 23:26 на линию «101» сообщили о том, что в поселке Сурско-Михайловка Renault упал с моста и перевернулся на бок.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно выехали спасатели. По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия, упал с мостика и перевернулся на бок.

До прибытия спасателей медики госпитализировали четырех пассажиров Renault. Водитель после осмотра отказался от госпитализации.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки отбуксировали поврежденный автомобиль на дорожное покрытие.

К месту вызова привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: