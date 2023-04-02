Жилой массив и десятки улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ остановлена ПНС на ул. Кожемяки, 17 и ул. Данила Галицкого. Поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в ближайшее время.
Кроме того, в связи с обесточиванием ПНС прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
Также на улице Ярославны, 52 проводятся аварийно-восстановительные работы, поэтому прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снизили давление подачи воды некоторым жителям: что произошло и когда восстановят.
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