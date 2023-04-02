Жилой массив и десятки улиц: где сегодня в Днепре нет воды

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре снизили давление подачи воды некоторым жителям: что произошло и когда восстановят.

Кроме того, в связи с обесточиванием ПНС прекращено водоснабжение:

Водоснабжение будет возобновлено в ближайшее время.

Так, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ остановлена ​​ПНС на ул. Кожемяки, 17 и ул. Данила Галицкого. Поэтому прекращено водоснабжение:

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