В Днепре снизили давление подачи воды некоторым жителям: что произошло и когда восстановят

Отмечается, что полное восстановление устойчивого режима водоснабжения запланировано на сегодняшний день около 12:00.

По состоянию на 6:00 коммунальщики еще работают.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

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