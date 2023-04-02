У Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять

Як з’ясувалось, усе через невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Так, знижений тиск подачі води відчули жителі:
Станом на 6:00 неділі комунальники ще працюють.
Зазначається, що повне відновлення стійкого режиму водопостачання заплановане на сьогодні близько 12:00.
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