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  • У Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять

У Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять

Сьогодні 09:14
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У суботу ввечері деяким мешканцям Дніпра знизили тиск подачі води.

Новости Днепра про У Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять

Як з’ясувалось, усе через невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Так, знижений тиск подачі води відчули жителі:

  • правобережна частина міста – в межах вул. Набережна Заводська, Січеславська Набережна, Набережна Перемоги;
  • лівобережна частина міста – в межах просп. Слобожанський, ж/м Сонячний.

Станом на 6:00 неділі комунальники ще працюють.

Зазначається, що повне відновлення стійкого режиму водопостачання заплановане на сьогодні близько 12:00.

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Новости Днепра про У Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлятьУкраїнська

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