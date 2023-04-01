Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

По предварительной информации, в цистерне были канализационные отходы, поэтому характерный запах распространился на большую территорию.
Кадры с места ДТП появились в местных Telegram-каналах.
Информации о пострадавших пока нет.
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