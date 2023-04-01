Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

Информации о пострадавших пока нет.

По предварительной информации, в цистерне были канализационные отходы, поэтому характерный запах распространился на большую территорию.

В субботу, 1 апреля, в Каменском перевернулась фура. Свидетели сообщают, что на месте ДТП стоит сильная вонь.

В субботу, 1 апреля, в Новомосковске на улице Митягина ребенок…

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