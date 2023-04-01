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  • Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

Сегодня 18:46
просмотров

В субботу, 1 апреля, в Каменском перевернулась фура. Свидетели сообщают, что на месте ДТП стоит сильная вонь.

Новости Днепра про Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)

По предварительной информации, в цистерне были канализационные отходы, поэтому характерный запах распространился на большую территорию.

Кадры с места ДТП появились в местных Telegram-каналах.

Информации о пострадавших пока нет.

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Новости Днепра про Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Стоит страшная вонь: в Каменском перевернулась фура с канализационными отходами (ВИДЕО)Русский

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