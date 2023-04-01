В Каменском внезапно умерла известная учительница Валерия Кремень

О горькой утрате сообщила директор лицея Людмила Нагай в Facebook.
Она не уточнила, от чего именно умерла молодая коллега, а также не назвала ее точный возраст. Однако, проанализировав страницу Валерии в соцсетях, можно сделать вывод, что ей было не больше 33-х лет. Она работала в учебном заведении с 2012-го. У умершей остался муж, с которым они поженились в 2018-м.
«Неописуемое горе постигло коллектив Лицея №3. Внезапно ушла из жизни Кремень Валерия Витальевна, заместитель директора по воспитательной работе. Креативная, любящая, яркая, солнечная, человечная, светлая и неповторимая, настоящая украинка. Какое сожаление, когда в небытие уходят такие молодые люди! Потеря невосполнимая! Известие о смерти — шок для всех! Выражаем искренние соболезнования семье Валерии, близким и родным, друзьям, коллегам, ученикам, родителям учеников, которых учила Валерия Витальевна. Покойся с миром, солнышко, о котором ты так мечтала! Наша любовь к тебе безгранична и никогда не закончится», — написала директор заведения.
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