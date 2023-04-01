«Решил пройтись по базарам, а закончилось все ремонтом двух городских дорог»: Филатов рассказал об обращении днепрян

Мэр Днепра Борис Филатов признался, что ему довольно проблематично появляться в людных местах, ведь там к нему сразу обращаются днепряне со своими "заказами". Впрочем, городской голова полностью понимает порывы земляков. Именно поэтому пытается выполнять все просьбы, например Ирины с "Нагорки" и Шахине с "Озерки", которые ему, очевидно, больше всего запомнились.

Так, покупки на базаре, как вспомнил мэр в своем Telegram-канале, закончились ремонтом двух дорог.

«Так утром решил пройтись по базарам, купить немного разного. А в итоге все закончилось ремонтом двух городских дорог. Поэтому, уважаемая Ирина с «Нагорки», сообщаю, что на следующей неделе, когда на улице будет уже нормальная погода, мы закончим проезд для 88-го автобуса. Уважаемый Шахине из «Озерки», ул. Громова также ставим в план ремонта», — поделился Филатов.

Городской голова также напомнил днепрянам, что выполнить сразу все просьбы возможности нет, поэтому работа происходит постепенно. Вместе с тем он заверил, что все текущие ремонты будут проводиться на максимум.

«Еще раз обращаю ваше внимание, что из-за 590-го постановления Кабмина мы не можем приступить к масштабным работам и восстановить после зимы сразу все. Как бы сильно не хотелось. Поэтому на максимуме будем работать с текущими ремонтами. Насколько это нам позволят средства, силы и законодательство», — прокомментировал Борис Альбертович.

В конце он с юмором поблагодарил горожан, которые угощали его вкусностями на базаре.

«Добрым людям, которые на рынке угощали меня колбасой, гранатами и соленьями, — всем вам огромная благодарность и лучики добра. Хотя вы вот меня подкармливаете, а я и без того поднабрал», — пошутил мэр.

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