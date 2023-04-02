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Как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание движения

Сегодня 08:53
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Важная информация!

Новости Днепра про Как в Днепре в воскресенье работает общественный транспорт и где посмотреть расписание движения

В воскресенье, 2 апреля, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме, по расписанию выходного дня.

В общей сложности на маршруты вышли 137 единиц подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.

Также по городу работают 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсируют 720 автобусов (из них 116 – большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре работает чат-бот, где можно узнать расписание общественного транспорта.

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