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Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 10:37
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У неділю, 2 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17 та вул. Данила Галицького. Тому припинено водопостачання:

  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;
  • вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11;
  • ж/м Західний.

Водопостачання буде відновлено найближчим часом.

Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, у зв’язку із знеструмленням ПНС припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанський, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумська, 8-64;
  • вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскрава, 1-41;
  • вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осіння, 7-13.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Також на вулиці Ярославни, 52 проводяться аварійно-відновлювальні роботи, тому припинено водопостачання:

  • вул. Ярославни, 20-52.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять. 

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Новости Днепра про Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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