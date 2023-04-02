Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

У неділю, 2 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17 та вул. Данила Галицького. Тому припинено водопостачання:

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

просп. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 83а, 85;

вул. Дарницька, 4, 7, 9, 11;

ж/м Західний.

Водопостачання буде відновлено найближчим часом.

Крім того, у зв’язку із знеструмленням ПНС припинено водопостачання:

просп. Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, 7-13.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Також на вулиці Ярославни, 52 проводяться аварійно-відновлювальні роботи, тому припинено водопостачання:

вул. Ярославни, 20-52.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять.

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