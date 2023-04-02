Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт зупинено ПНС на вул. Кожем’яки, 17 та вул. Данила Галицького. Тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено найближчим часом.
Крім того, у зв’язку із знеструмленням ПНС припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Також на вулиці Ярославни, 52 проводяться аварійно-відновлювальні роботи, тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі знизили тиск подачі води деяким мешканцям: що сталося та коли відновлять.
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