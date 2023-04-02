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Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура

Сегодня 11:14
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В субботу, 1 апреля, в 18:47 на линию «101» сообщили о возгорании грузовика на улице Широкая в Каменском.

Новости Днепра про Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что возгорание возникло в грузовом автомобиле Renault во время временной остановки. Огонь успел охватить моторный отсек и кабину транспортного средства. Пламя начало распространяться на тентованный прицеп.

Новости Днепра про Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура

Возгорание локализовали в 19:04 и ликвидировали в 19:10. Огонь уничтожил моторный отсек и салон грузовика, повредил прицеп. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.

Новости Днепра про Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура

К счастью, водитель не пострадал.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека.

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Новости Днепра про Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фураУкраїнська Новости Днепра про Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фураРусский

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