Кабина сгорела дотла: в Каменском посреди дороги пылала фура

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что возгорание возникло в грузовом автомобиле Renault во время временной остановки. Огонь успел охватить моторный отсек и кабину транспортного средства. Пламя начало распространяться на тентованный прицеп.
Возгорание локализовали в 19:04 и ликвидировали в 19:10. Огонь уничтожил моторный отсек и салон грузовика, повредил прицеп. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.
К счастью, водитель не пострадал.
К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что под Днепром Renault упал с моста и перевернулся: пострадали 4 человека.
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