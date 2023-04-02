Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Сьогодні 15:54
просмотров

Внаслідок обстрілу загинули водій молоковоза та експедитор.

Новости Днепра про На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Сьогодні, 2 квітня, близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району.

Від отриманих поранень водій та пасажирка загинули.

Новости Днепра про На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Новости Днепра про На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Новости Днепра про На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ.

Не пробачимо! Помстимося! 

Читайте також:

Новости Днепра про На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загибліУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото
    новини України
    Сьогодні 14:21
    Деокупація Криму скоро: у ГУР опублікували інтригуюче фото

    На фото є напис: "Працює ГУР".

    У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню
    Новини Дніпра
    31.03.2023 15:19
    У Борисполі мешканець Дніпропетровщини пограбував неповнолітню

    У Борисполі на одній із вулиць 32-річний уродженець Дніпропетровщини підбіг…

    Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну
    Новини Дніпра
    31.03.2023 11:51
    Чи зростуть ціни на електроенергію з 1 квітня: коментар Кабміну

    Важливо!

    П’ятнадцять років або довічне: судитимуть агента рф, який коригував ворожі удари по Дніпру та здав координати ППО
    Новини Дніпра
    30.03.2023 18:41
    П’ятнадцять років або довічне: судитимуть агента рф, який коригував ворожі удари по Дніпру та здав координати ППО

    Ворожому агенту загрожує строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі…

    Наверх