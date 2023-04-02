На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Внаслідок обстрілу загинули водій молоковоза та експедитор.

Сьогодні, 2 квітня, близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району.

Від отриманих поранень водій та пасажирка загинули.

Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ.

Не пробачимо! Помстимося!

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