На Сумщині окупанти обстріляли молоковоз: є загиблі

Сьогодні, 2 квітня, близько 04:00 окупанти прицільно обстріляли автомобіль-молоковоз, що рухався по дорозі в с. Бунякине Новослобідської територіальної громади Конотопського району.
Від отриманих поранень водій та пасажирка загинули.
Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Зазначається, що після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ.
Не пробачимо! Помстимося!
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