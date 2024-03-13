В Сумах из-под завалов деблокировали тело погибшего из-за удара «шахедом» по пятиэтажке

Кроме Кривого Рога за минувшие сутки россияне атаковали дома в Сумах и Мирнограде Донецкой области. Во всех трех городах идет разбор завалов.
В Сумах обнаружили тело погибшего в результате российского удара по жилому дому, сообщили в ГСЧС 13 марта.
На месте разбора завалов в пятиэтажном жилом доме спасатели деблокировали тело человека. В настоящее время также известно о восьми пострадавших.
Спасатели добавляют, что поисковые работы продолжаются. Предполагается, что под завалами могут оказаться еще люди.
Ранее Сумская областная военная администрация сообщила о попадании российского дрона-камикадзе в жилой пятиэтажный дом в областном центре. Из-под завалов спасли 10 человек, сразу было известно о восьми раненых.
Окончательное количество погибших установят после завершения разбора завалов.
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