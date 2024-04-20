В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля

Сегодня утром в Днепре спасатели деблокировали людей из покореженного автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Гаванска Самарского района города. Столкнулись автомобили ВАЗ и ЗАЗ.

По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗАЗ и ВАЗ. В последнем, обнаружены заблокированные три человека, — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП и передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Сегодня мы писали, что в Днепре завершились спасательные работы после вчерашней атаки.

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