В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Гаванска Самарского района города. Столкнулись автомобили ВАЗ и ЗАЗ.
По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ЗАЗ и ВАЗ. В последнем, обнаружены заблокированные три человека, — говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали пострадавших в ДТП и передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Сегодня мы писали, что в Днепре завершились спасательные работы после вчерашней атаки.
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