Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

Сегодня 08:55
просмотров

В Днепре чрезвычайники завершили спасательные работы.

Новости Днепра про В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 - пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Ночью спасатели достали из-под завала тело погибшего мужчины.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС, — говорится в сообщении.

Всего из-за российских атак на Днепропетровщину погибли 8 человек, из них — 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.

Редакция выражает искренние соболезнования всем жертвам российского террора.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 - пострадалиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 - пострадалиРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Новости Днепра
    Вчера 22:31
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину
    Новости Днепра
    Вчера 21:25
    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

    В Днепре подросток ограбил мужчину.

    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский
    Новости Днепра
    Вчера 20:02
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

    Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они
    Новости Днепра
    Вчера 19:33
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

    Островки безопасности появятся на Соколе.

    Последние новости

    Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь
    Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    Вчера 22:31
    5
    просмотров
    Каменское начали заселять гигантские бабочки
    Каменское начали заселять гигантские бабочки

    В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.

    Вчера 22:00
    4
    просмотров
    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину
    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

    В Днепре подросток ограбил мужчину.

    Вчера 21:25
    4
    просмотров
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью

    Ребенка чудом удалось вернуть к жизни, а вот все его родные – погибли.

    Вчера 20:48
    4
    просмотров
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

    Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

    Вчера 20:02
    5
    просмотров
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

    Островки безопасности появятся на Соколе.

    Вчера 19:33
    6
    просмотров
    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей
    В Днепре под завалами пятиэтажки еще ищут людей

    В Днепре из-под завалов вытащили тело женщины, еще одного человека ищут.

    Вчера 18:34
    4
    просмотров
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу
    Отрезали кусок волос: в Днепре вблизи школы напали на ученицу

    В Днепре возле школы напали на девушку и отрезали ей волосы.

    Вчера 17:59
    4
    просмотров
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные
    Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные

    Каждый житель Днепра может самостоятельно внести изменения в свои данные на портале ПФУ. В реестре застрахованных лиц создана персональная электронная учетная карточка с уникальным номером, где «записаны» все данные о застрахованном человеке, необходимые для вычисления и назначения страховых и пенсионных…

    Вчера 17:19
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх