В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Ночью спасатели достали из-под завала тело погибшего мужчины.
Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС, — говорится в сообщении.
Всего из-за российских атак на Днепропетровщину погибли 8 человек, из них — 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.
Редакция выражает искренние соболезнования всем жертвам российского террора.
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