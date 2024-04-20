В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

В Днепре чрезвычайники завершили спасательные работы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Ночью спасатели достали из-под завала тело погибшего мужчины.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 — пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС, — говорится в сообщении.

Всего из-за российских атак на Днепропетровщину погибли 8 человек, из них — 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших один ребенок.

Редакция выражает искренние соболезнования всем жертвам российского террора.

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