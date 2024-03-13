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  • У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар “шахедом” по п’ятиповерхівці

У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар “шахедом” по п’ятиповерхівці

Сьогодні 15:00
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На жаль, кількість загиблих може зрости.

Новости Днепра про У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар

Крім Кривого Рогу за минулу добу росіяни атакували будинки в Сумах та Мирнограді на Донеччині. У всіх трьох містах триває розбір завалів.

У Сумах виявили тіло загиблого внаслідок російського удару по житловому будинку, повідомили в ДСНС 13 березня.

На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. На даний час також відомо про вісьмох постраждалих.

Рятувальники додають, що пошукові роботи тривають. Припускається, що під завалами можуть бути ще люди.

Раніше Сумська обласна військова адміністрація повідомила про влучання російського дрона-камікадзе в житловий п’ятиповерховий будинок в обласному центрі. З-під завалів врятували 10 людей, одразу було відомо про вісьмох поранених.

Остаточну кількість загиблих встановлять після того, як завершать розбір завалів.

Новости Днепра про У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар

Новости Днепра про У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар

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Новости Днепра про У Сумах з-під завалів деблокували тіло загиблого через удар Українська

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