На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Сегодня в три часа ночи на улице Украинской села Саксагань Каменского района произошел пожар.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит перекрытие частного жилого дома на площади 15 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Из задымленного дома спасатели вывели женщину на свежий воздух. От дальнейшей госпитализации она отказалась.
Погибших и травмированных нет.
Напомним, что в Днепре спасатели вчера деблокировали троих человек из поврежденного автомобиля.
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