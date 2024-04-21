На Днепропетровщине пожарные спасли женщину из задымленного дома

Сотрудники ГСЧС спасли женщину в городе Каменское.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня в три часа ночи на улице Украинской села Саксагань Каменского района произошел пожар.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит перекрытие частного жилого дома на площади 15 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.

Из задымленного дома спасатели вывели женщину на свежий воздух. От дальнейшей госпитализации она отказалась.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, что в Днепре спасатели вчера деблокировали троих человек из поврежденного автомобиля.

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