В Днепровском районе погиб мужчина из-за вражеской атаки

Враг атаковал Днепровский район.

Сегодня в Днепровском районе погиб 54-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников, — говорится в сообщении главы ОВА.

Спасатели потушили пожар.

Сегодня мы писали, что сотрудники ГСЧС деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля.

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