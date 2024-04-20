В Днепровском районе погиб мужчина из-за вражеской атаки

Сегодня в Днепровском районе погиб 54-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг атаковал Днепровский район. Погиб 54-летний мужчина. На момент удара он ремонтировал автомобиль неподалеку. Светлая память еще одной жертве российских преступников, — говорится в сообщении главы ОВА.
Спасатели потушили пожар.
Сегодня мы писали, что сотрудники ГСЧС деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля.
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