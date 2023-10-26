В США произошла массовая стрельба: по меньшей мере 22 погибших и 50 раненых

Злоумышленника еще не задержали.

В американском городе Льюистон, что в штате Мэн, в ночь на четверг, 26 октября, неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу.

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что выстрелы раздавались в трех местах – в супермаркете, баре и боулинге. К сожалению, в результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще 50-60 получили ранения.

Предварительно, злоумышленника еще не задержали. В полицейском департаменте Льюистона сообщили, что подозреваемый – это 40-летний Роберт Кард – инструктор по оружию и резервист армии США.

Мужчина вооружен автоматической винтовкой. Правоохранители уже показали его фото с оружием.

Местные власти призывают людей оставаться в безопасных местах.

Обновлено: по уточненной информации, погибли от 15 до 20 человек, еще около 50 получили ранения, сообщает NBC со ссылкой на местные правоохранительные органы. Злоумышленника до сих пор ищут.

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