В США произошла массовая стрельба: по меньшей мере 22 погибших и 50 раненых

В американском городе Льюистон, что в штате Мэн, в ночь на четверг, 26 октября, неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу.
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что выстрелы раздавались в трех местах – в супермаркете, баре и боулинге. К сожалению, в результате погибли по меньшей мере 22 человека, еще 50-60 получили ранения.
Предварительно, злоумышленника еще не задержали. В полицейском департаменте Льюистона сообщили, что подозреваемый – это 40-летний Роберт Кард – инструктор по оружию и резервист армии США.
Мужчина вооружен автоматической винтовкой. Правоохранители уже показали его фото с оружием.
Местные власти призывают людей оставаться в безопасных местах.
Обновлено: по уточненной информации, погибли от 15 до 20 человек, еще около 50 получили ранения, сообщает NBC со ссылкой на местные правоохранительные органы. Злоумышленника до сих пор ищут.
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