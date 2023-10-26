У США сталася масова стрілянина: щонайменше 22 загиблих та 50 поранених

Зловмисника ще не затримали.

В американському місті Льюїстон, що у штаті Мен, у ніч на четвер, 26 жовтня, невідомий чоловік влаштував масову стрілянину.

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що постріли лунали щонайменше у трьох місцях – у супермаркеті, барі та боулінгу. На жаль, у результаті загинули щонайменше 22 людини, ще 50-60 отримали поранення.

Попередньо, зловмисника ще не затримали. У Поліцейському департаменті Льюїстона повідомили, що підозрюваний – 40-річний Роберт Кард – інструктор зі зброї та резервіст армії США.

Чоловік озброєний автоматичною гвинтівкою. Правоохоронці вже показали його фото зі зброєю.

Місцева влада закликає людей залишатися у безпечних місцях.

Оновлено: за уточненою інформацією, загинули від 15 до 20 чоловік, ще близько 50 отримали поранення, повідомляє NBC з посиланням на місцеві правоохоронні органи. Зловмисника досі шукають.

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