У США сталася масова стрілянина: щонайменше 22 загиблих та 50 поранених

В американському місті Льюїстон, що у штаті Мен, у ніч на четвер, 26 жовтня, невідомий чоловік влаштував масову стрілянину.
Про це повідомляє NBC.
Зазначається, що постріли лунали щонайменше у трьох місцях – у супермаркеті, барі та боулінгу. На жаль, у результаті загинули щонайменше 22 людини, ще 50-60 отримали поранення.
Попередньо, зловмисника ще не затримали. У Поліцейському департаменті Льюїстона повідомили, що підозрюваний – 40-річний Роберт Кард – інструктор зі зброї та резервіст армії США.
Чоловік озброєний автоматичною гвинтівкою. Правоохоронці вже показали його фото зі зброєю.
Місцева влада закликає людей залишатися у безпечних місцях.
Оновлено: за уточненою інформацією, загинули від 15 до 20 чоловік, ще близько 50 отримали поранення, повідомляє NBC з посиланням на місцеві правоохоронні органи. Зловмисника досі шукають.
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