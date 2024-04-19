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  • 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Сьогодні 11:00
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Ракетна атака на область забрала життя трьох дітей.

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив оновлені дані щодо загиблих на Дніпропетровщині людей. Найбільше жертв на Синельниківщині. Ракетний удар забрав життя сімох людей, серед них троє дітей – 14-річна дівчинка і два хлопчики – 6 та 8 років. Ще шестеро отримали поранення.

Пошкоджені зо три десятки приватних будинків. 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці працюють всі служби (останні три фото – звідти).

У Дніпрі вже загасили пожежу. Загинуло двоє людей, ще 16 поранені – усі перебувають в лікарні в стані середньої тяжкості.  У людей осколкові поранення, перелами, гематоми, різані рани. 

Жителі потрощеного будинку сильно налякані, з ними працюють психологи.

Крім Синельникового та Дніпра, ударили по Павлограду та Кривому Рогу.

У Кривому Розі троє поранених. З них двоє – в лікарні в стані середньої тяжкості. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля.

Загальна кількість постраждалих зросла до 25 людей. 

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітей

Нагадаємо, зранку 19 квітня РФ атакувала Дніпро та область ракетами і ударними безпілотниками. Наразі відомо про дев’ятьох загиблих, серед них троє – діти, ще 29 людей отримали поранення. У Нацполіції показали, як разом з рятувальниками допомагали жителям ураженої п’ятиповерхівки в Дніпрі. 

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Новости Днепра про 14-річна дівчина та хлопчики 6 і 8 років: на Дніпропетровщині внаслідок ракетних ударів загинуло троє дітейУкраїнська

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