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  • Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платити

Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платити

25.10.2023 21:26
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У жовтні споживачі могли отримати відразу дві платіжки за розподіл газу.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платити

У Дніпровських Газмережах вчергове пояснили, чому мешканці Дніпра та області могли отримати дві платіжки за розподіл газу.

Згідно до вимог Постанови НКРЕКП № 972 від 31 травня 2023 року було зупинено дію ліцензії АТ «Дніпрогаз» на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

З 1 червня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 971 від 31 травня 2023 року провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу у Дніпрі та Дніпровському районі здійснює Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

У жовтні споживачі Дніпра та Дніпровського району отримали 2 платіжки за розподіл газу: 

  • 1 платіжка – остаточний рахунок від АТ «Дніпрогаз», а саме сума заборгованості перед АТ «Дніпрогаз» за послуги розподілу природного газу (при наявній заборгованості з остаточною сумою боргу).
  • 2 платіжка – рахунок за послугу з розподілу газу за жовтень 2023 року від Дніпровської філії «Газмережі».

Тобто у жовтні треба заплатити і за старою, якщо є борг, і за новою.

Реквізити:

Оператор газорозподільних систем АТ “Дніпрогаз”
ЄДРПОУ 20262860
номер рахунку для фізичних осіб (населення): № UA803054820000026032301003510

ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
код ЄДРПОУ 45087207
п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»
(для побутових споживачів)
п/р UA513054820000026038300034216 в АТ «Ощадбанк»
(для споживачів, що не є побутовими)

Зверніть увагу! У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платитиУкраїнська Новости Днепра про Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платитиРусский

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