Мешканці Дніпра та області отримали дві платіжки за розподіл газу: за якою платити

У Дніпровських Газмережах вчергове пояснили, чому мешканці Дніпра та області могли отримати дві платіжки за розподіл газу.
Згідно до вимог Постанови НКРЕКП № 972 від 31 травня 2023 року було зупинено дію ліцензії АТ «Дніпрогаз» на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.
З 1 червня 2023 року згідно з Постановою НКРЕКП № 971 від 31 травня 2023 року провадження господарської діяльності з розподілу/доставки природного газу у Дніпрі та Дніпровському районі здійснює Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».
У жовтні споживачі Дніпра та Дніпровського району отримали 2 платіжки за розподіл газу:
Тобто у жовтні треба заплатити і за старою, якщо є борг, і за новою.
Оператор газорозподільних систем АТ “Дніпрогаз”
ЄДРПОУ 20262860
номер рахунку для фізичних осіб (населення): № UA803054820000026032301003510
ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
код ЄДРПОУ 45087207
п/р UA463054820000026037301034216 в АТ «Ощадбанк»
(для побутових споживачів)
п/р UA513054820000026038300034216 в АТ «Ощадбанк»
(для споживачів, що не є побутовими)
Зверніть увагу! У призначенні платежу слід обов’язково вказати ПІБ платника, особовий рахунок та адресу газифікованого домоволодіння.Яна Юхименко
Автор:
На територію Дніпропетровської області заборонили завозити деякі товари з США…
Деякі виші Дніпра та Кривого Рогу визнали такими, які можуть…
Згоріле авто стоїть посеред двору в середмісті Дніпра.
У Дніпрі вандали знову націлилися на лавочки.