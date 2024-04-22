На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Сьогодні, 22 квітня, на Київщині сталася жахлива аварія – там мікроавтобус провалився у провалля. На момент ДТП у салоні знаходилось 9 пасажирів.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у село Пісківка і провалився у провалля.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні. Попередньо, вони у тяжкому стані.
Деталі події встановлюються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі.
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