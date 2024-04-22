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  • На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Сьогодні 11:58
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У салоні знаходилось 9 пасажирів.

Новости Днепра про На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Сьогодні, 22 квітня, на Київщині сталася жахлива аварія – там мікроавтобус провалився у провалля. На момент ДТП у салоні знаходилось 9 пасажирів.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Олива Іванківської територіальної громади. Мікроавтобус прямував у село Пісківка і провалився у провалля.

Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС виявили двох загиблих. Семеро людей госпіталізовано до лікарні. Попередньо, вони у тяжкому стані.

Деталі події встановлюються.

Новости Днепра про На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Новости Днепра про На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася жахлива потрійна аварія: є постраждалі.

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Новости Днепра про На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Київщині мікроавтобус провалився у провалля: є загиблі та постраждалі (ФОТО)Русский

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