Пенсіонерам Дніпра, які понад пів року не знімають пенсію з картки, можуть припинити виплати

Пенсіонерам можуть не нараховувати пенсію, якщо вони понад пів року не знімають гроші з картки.

Наразі в Україні діє норма, згідно з якою Пенсійний фонд не нараховує виплати людям, які понад 6 місяців не користувалися своєю карткою. Про це в ефірі телемарафону сказала перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Посадовиця зазначила, що норма не нова та діє декілька років. Пенсійний фонд впровадив таке обмеження для того, щоб гроші не накопичувалися на рахунку людини, про долю якої нічого не відомо. Якщо пенсіонер довго не знімає виплачені кошти, тоді держава не знає що з ним.

Водночас пенсію не забирають, її просто не виплачують та зберігають на спеціальному рахунку. Як тільки пенсіонер пройде верифікацію, тоді кошти перерахують йому на картку. Щоб пройти верифікацію треба прийти до Пенсійного фонду. На час війни можна зв’язатися з представниками установи онлайн, по відеодзвінку. Це стосується людей які тимчасово за кордоном або в зоні бойових дій. Що ж стосується людей в окупації, які отримували кошти через Укрпошту, то її пенсію перераховують на картку. Якщо ж немає змоги зняти гроші з картки, вони все одно накопичуються. Максимальний термін накопичення виплат становить 3 роки. Пройти ідентифікацію можна також через портал Пенсійного фонду або надіславши листа до Пенсійного фонду.

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