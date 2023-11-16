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В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

Сегодня 14:05
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Если будете идти в парк Глобы, возьмите с собой лакомство для Куклы!

Новости Днепра про В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

В ФБ-сообществе «Экстренная помощь животным Днепр» сегодня появился пост о собачке из парка Глобы. Автор пишет, что животное бегает по зеленой зоне, возможно, оно чье-то и потерялось. К тому же собачка глухая и ей тяжело есть корм. Мужчина попросил помощи у неравнодушных горожан.

Шел через парк Глобы. Там бегала собака, люди остановились, говорят, домашняя, заблудилась. Я начал звать ее – она глухая. Ей тяжело есть корм. Ходит, обнюхивает деревья. Говорят, несколько дней здесь. Что можно сделать? – говорится в сообщении.

Новости Днепра про В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

Но, как рассказали днепряне в комментариях под постом, эта собачка не потерялась, а она живет в парке уже 5 или 7 лет. Зовут ее Кукла, у нее есть своя будка, возле которой стоят мисочки. Горожане часто подкармливают животное и ухаживают за ним.

Новости Днепра про В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

Новости Днепра про В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

Новости Днепра про В сети показали собаку-талисман парка Глобы в Днепре: ее зовут Кукла

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