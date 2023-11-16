После операции в больнице Руднева в Днепре скончалась третья пациентка

Стало известно еще об одной смерти пациентки, которую оперировали в больнице Руднева в Днепре.

Умерла еще одна пациентка, которую прооперировали в больнице Руднева. Это уже третья смерть после операции, проведенной в этом медучреждении. Об этом сообщает «Информатор».

По данным СМИ, в ночь на 14 ноября скончалась 41-летняя Карина Кравчун. 8 августа женщине сделали операцию, но сразу после наркоза ее состояние внезапно ухудшилось. Больную перевели в областную больницу, где больше месяца пытались спасти. Недавно госпожу Карину эвакуировали в родной Харьков. Ранее она работала медсестрой в хирургическом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи.

К сожалению, состояние женщины ухудшалось с каждым днем. Сердце пациентки остановилось 14 ноября. Как отмечают врачи, это произошло из-за полиорганной недостаточности. Возобновить работу ее органов врачам так и не удалось. У госпожи Карины остался несовершеннолетний сын, муж и родители с инвалидностью.

Напомним, в августе, после смерти 11-летнего мальчика в больнице Руднева, прокуратура начала расследование. Тогда стало известно, что у 11 пациентов, прооперированных в медучреждении, резко ухудшилось состояние здоровья. Все они имели разные диагнозы и операции. Правоохранители подозревают, что причиной внезапного заболевания пациентов стали некачественные препараты для наркоза.

Три препарата, которые могли повлечь побочную реакцию изъяли из обращения по всей Украине. Впоследствии в больнице Руднева возобновили проведение всех операций. Однако на днях Минздрав опубликовал приказ, согласно которому прекращено действие лицензий по специальностям: детская хирургия, детская анестезиология, хирургия, анестезиология. Так что с 14 ноября врачи снова не будут оперировать. Пока они могут проводить консультации, оказывать амбулаторную помощь и услуги по реабилитации.

Запрет на проведение операций перестанет действовать 28 ноября, если обычно Минздрав возобновит соответствующие лицензии.

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