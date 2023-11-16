После операции в больнице Руднева в Днепре скончалась третья пациентка

Умерла еще одна пациентка, которую прооперировали в больнице Руднева. Это уже третья смерть после операции, проведенной в этом медучреждении. Об этом сообщает «Информатор».
По данным СМИ, в ночь на 14 ноября скончалась 41-летняя Карина Кравчун. 8 августа женщине сделали операцию, но сразу после наркоза ее состояние внезапно ухудшилось. Больную перевели в областную больницу, где больше месяца пытались спасти. Недавно госпожу Карину эвакуировали в родной Харьков. Ранее она работала медсестрой в хирургическом отделении Харьковской городской больницы скорой помощи.
К сожалению, состояние женщины ухудшалось с каждым днем. Сердце пациентки остановилось 14 ноября. Как отмечают врачи, это произошло из-за полиорганной недостаточности. Возобновить работу ее органов врачам так и не удалось. У госпожи Карины остался несовершеннолетний сын, муж и родители с инвалидностью.
Напомним, в августе, после смерти 11-летнего мальчика в больнице Руднева, прокуратура начала расследование. Тогда стало известно, что у 11 пациентов, прооперированных в медучреждении, резко ухудшилось состояние здоровья. Все они имели разные диагнозы и операции. Правоохранители подозревают, что причиной внезапного заболевания пациентов стали некачественные препараты для наркоза.
Три препарата, которые могли повлечь побочную реакцию изъяли из обращения по всей Украине. Впоследствии в больнице Руднева возобновили проведение всех операций. Однако на днях Минздрав опубликовал приказ, согласно которому прекращено действие лицензий по специальностям: детская хирургия, детская анестезиология, хирургия, анестезиология. Так что с 14 ноября врачи снова не будут оперировать. Пока они могут проводить консультации, оказывать амбулаторную помощь и услуги по реабилитации.
Запрет на проведение операций перестанет действовать 28 ноября, если обычно Минздрав возобновит соответствующие лицензии.
Читайте также:
Автор:
Светлая память!
Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер…
В Днепре произошло ДТП с пострадавшим.
Днепрянин самостоятельно спасал свою ГАЗельку из загоревшегося гаража.
Светлая память!
Пенсию по доверенности гражданин может получать если, к примеру, пенсионер находится в больнице и не может самостоятельно снять выплаты с карты, как и принять в отделении почтальона или в других схожих жизненных ситуациях, либо же хочет, чтобы его финансовыми делами…
В Днепре произошло ДТП с пострадавшим.
На Днепропетровщине продолжают фиксировать случаи заболевания бешенством.
Днепрянин самостоятельно спасал свою ГАЗельку из загоревшегося гаража.
В промышленном Кривом Роге снова будут раздаваться взрывы.
Страшилки для водителей начали появляться совсем недавно.
Украинцы часто жалуются, что некоторые монеты неудобно использовать.
Захватите с собой зонт!
Вблизи Кривого Рога в лесу растут деревья, чьи корни растут наружу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!