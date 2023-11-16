В ТikTok пугают водителей Днепра конфискацией авто: в чем дело

Страшилки для водителей начали появляться совсем недавно.

В ТikTok распространяют видео, где говорится о том, что у водителей нескольких областей Украины, в частности Днепропетровской, могут конфисковать авто, если ее владелец получил права до 2022 года и не сдал повторно экзамены.

Сюжет якобы телеканала «1+1» о пересдаче экзаменов для водителей начали распространять недавно. «Ведущая» сообщила, что у тех, кто не подтвердит свою категорию, то есть не сдаст экзамен, будут забирать машины.

В сюжете отмечают, что нововведение уже начало действовать в некоторых областях Украины. Но ни один законодательный акт по этому поводу зарегистрирован и принят не был. Кроме того, будь такие изменения, они касались бы сразу всех регионов, а не только отдельных.

Отмечается, что цель таких фейков – посеять панику в обществе и испортить репутацию сервисных центров МВД.

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